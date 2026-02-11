Il Lester grande fantino inglese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Lester grande fantino inglese' è 'Piggott'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIGGOTT

Perché la soluzione è Piggott? Pigott è stato un celebre fantino inglese noto per le sue imprese nel mondo delle corse. La sua abilità e il suo coraggio lo hanno reso un simbolo di eccellenza nel suo settore. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia delle competizioni equestri britanniche. Ricordato per le sue vittorie e la dedizione, Pigott rappresenta l'ideale di talento e passione per lo sport.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Lester grande fantino inglese" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Lester grande fantino inglese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Le 7 lettere della soluzione Piggott:

P Padova I Imola G Genova G Genova O Otranto T Torino T Torino

