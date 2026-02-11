Lascia il segno elettorale

SOLUZIONE: MATITA COPIATIVA

Perché la soluzione è Matita Copiativa? Una matita copiatica è uno strumento utilizzato per segnare le preferenze durante le elezioni, lasciando un segno che rappresenta la scelta del votante. È un utensile che permette di evidenziare il consenso o la preferenza su un modulo elettorale, contribuendo a identificare chi ha espresso il proprio voto. Questo gesto di segnare il foglio è fondamentale nel processo democratico per rendere visibile e tracciabile la volontà degli elettori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lascia il segno elettorale" corrisponde a una soluzione formata da 15 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lascia il segno elettorale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lascia il segno elettorale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lascia il segno elettorale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Matita Copiativa:

M Milano A Ancona T Torino I Imola T Torino A Ancona C Como O Otranto P Padova I Imola A Ancona T Torino I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lascia il segno elettorale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

