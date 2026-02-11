Un esperto di ascendenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un esperto di ascendenti' è 'Astrologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTROLOGO

Perché la soluzione è Astrologo? Una persona che studia i segni zodiacali e le loro influenze, specializzata nel comprendere l'influenza delle stelle sulla nascita e sulla personalità. Questo professionista analizza i segni di nascita per offrire interpretazioni dettagliate sulla vita e il carattere dei suoi clienti. La sua competenza si concentra sull'ascendente, che rivela aspetti nascosti e profondi dell'individuo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un esperto di ascendenti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un esperto di ascendenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Un esperto di ascendenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un esperto di ascendenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Astrologo:

A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un esperto di ascendenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

