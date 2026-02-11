Un tipo di vaccino

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tipo di vaccino

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un tipo di vaccino' è 'Tetravalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TETRAVALENTE

Perché la soluzione è Tetravalente? Il vaccino tetravalente protegge contro quattro diverse varianti di un virus, offrendo una copertura più ampia. È utilizzato principalmente per prevenire malattie come l'influenza o il papillomavirus, grazie alla sua capacità di stimolare il sistema immunitario a riconoscere più ceppi contemporaneamente. La sua formulazione avanzata permette di ridurre le infezioni e le complicanze associate, contribuendo alla salute pubblica.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di vaccino" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di vaccino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un tipo di vaccino nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tetravalente

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un tipo di vaccino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di vaccino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tetravalente:

T Torino E Empoli T Torino R Roma A Ancona V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di vaccino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetriaUn tipo di finestra