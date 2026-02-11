Lo sono gli animali come gatti e criceti

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono gli animali come gatti e criceti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono gli animali come gatti e criceti' è 'Domestici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOMESTICI

Perché la soluzione è Domestici? Gli animali che vivono in casa con noi, come gatti e criceti, sono chiamati domestici. Sono abituati a convivere con l'uomo e si adattano facilmente alla vita domestica. Questi esseri, spesso scelti come compagni, richiedono cure e attenzioni quotidiane. La loro presenza arricchisce le nostre giornate e crea un legame speciale tra animale e padrone.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono gli animali come gatti e criceti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono gli animali come gatti e criceti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sono gli animali come gatti e criceti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Domestici

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono gli animali come gatti e criceti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono gli animali come gatti e criceti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Domestici:

D Domodossola O Otranto M Milano E Empoli S Savona T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono gli animali come gatti e criceti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Relativi alla casaGli animali casalinghiGli animali che si tengono in casaLo sono tutti i gatti di notteLo sono gli animali dalla temperatura stabileLo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli già formatiLo sono i gattiLo sono anche gli uomini come animali