Topi e criceti nei cruciverba: la soluzione è Roditori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Topi e criceti' è 'Roditori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RODITORI

Curiosità e Significato... La parola Roditori è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Roditori.

Perché la soluzione è Roditori? Roditori è il termine che indica un ordine di mammiferi caratterizzati da incisivi anteriori molto sviluppati, come topi e criceti. Questi animali sono noti per la loro capacità di rosicchiare e per la riproduzione rapida. Spesso considerati animali domestici o infestanti, i roditori svolgono anche ruoli importanti negli ecosistemi, contribuendo alla dispersione di semi e alla aerazione del suolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I grossi topi detti anche panteganeGli animali come topi e scoiattolie topi libro di SteinbeckLe hanno topi e talpeI topi di Hamelin seguiro­no l uomo che lo suonava

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

