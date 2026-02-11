Pianta erbacea con radici dal sapore di senape

SOLUZIONE: CREN

Perché la soluzione è Cren? Il cren è una pianta erbacea dalle radici che ricordano il sapore della senape, spesso utilizzata in cucina per arricchire piatti e insalate. La sua presenza è comune nelle zone temperate, dove cresce spontaneamente o viene coltivata. Le radici, di forma allungata e pungente, sono apprezzate per il loro gusto deciso e aromatico. Questo ortaggio è anche conosciuto per le sue proprietà benefiche sulla digestione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pianta erbacea con radici dal sapore di senape" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta erbacea con radici dal sapore di senape". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "Pianta erbacea con radici dal sapore di senape" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta erbacea con radici dal sapore di senape" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta erbacea con radici dal sapore di senape" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

