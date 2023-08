Pianta erbacea dai semi commestibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta erbacea dai semi commestibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUINOA

Significato/Curiosita : Pianta erbacea dai semi commestibili

Riferimento. il cece (cicer arietinum l.) è una pianta erbacea della famiglia delle fabacee. i semi di questa pianta sono i ceci, legumi ampiamente usati nell'alimentazione... Alla discussione e/o correggi la voce. la quinoa (afi: /kwi'na/; in spagnolo quínoa o quinua; chenopodium quinoa willd.) è una pianta erbacea annuale della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta erbacea dai semi commestibili : pianta; erbacea; semi; commestibili; pianta da davanzale; pianta che forma vaste praterie sottomarine; Si pianta no sulle tombe; Una pianta fiorifera ornamentale; Utilissima pianta tessile; Comune pianta erbacea che non porta fortuna; Una pianta erbacea diffusa nei ruderi; Pianta erbacea delle Asparagacee con fiori bianchi; Pianta erbacea detta anche bardana; Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina; Preparato per la semi na; Cappello maschile semi rigido di feltro; Dolce semi freddo emisferico tipico di Firenze; Nel poker cinque carte con i semi uguali; Estrazione dei semi dal frutto delle Leguminose; L insieme dei vegetali commestibili : e verdura; Radici commestibili ; Funghi commestibili ; Pianta americana che fornisce tuberi commestibili ; Piante dalle foglie commestibili ;

