La radice piccante che ad alcuni piace sul lesso

: . ) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Brassicacee. La pianta è probabilmente originaria dell'Europa sudorientale e dell'Asia occidentale ed è usata per fare la salsa di Cren. La barbaforte, chiamata anche cren, rafano di Spagna o rafano orientale (Armoracia rusticana L.

Italiano: Sostantivo: cren m inv . (gastronomia) salsa piccante ricavata dalla commistione di aceto e pangrattato con radice tritata di barbaforte, usata in cucina per condire carni lessate. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /krn/ . Etimologia / Derivazione: dal tedesco Kren .