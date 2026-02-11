Il grado di Nelson

SOLUZIONE: AMMIRAGLIO

Perché la soluzione è Ammiraglio? Un ammiraglio occupa una posizione di comando tra le forze navali, spesso raggiungendo un alto livello di responsabilità e autorità. Il suo grado rappresenta il massimo riconoscimento e prestigio nel contesto militare marittimo. La sua esperienza e leadership sono fondamentali per coordinare operazioni complesse e garantire la sicurezza delle navi e delle truppe. Il grado di Nelson indica quindi una posizione di eccellenza e rispetto in ambito navale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il grado di Nelson" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il grado di Nelson". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "Il grado di Nelson", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il grado di Nelson" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ammiraglio:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il grado di Nelson" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

