La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo era Nelson' è 'Ammiraglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMIRAGLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo era Nelson" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era Nelson". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ammiraglio? Un grande comandante della marina britannica, famoso per le sue imprese e il suo ruolo di leadership, era spesso associato a una nave di grande stazza e prestigio. Questa imbarcazione simbolizzava potenza, rispetto e autorità, diventando un'icona della storia navale. La sua presenza ispirava timore e rispetto tra gli avversari e il suo nome è rimasto nella memoria collettiva come esempio di eccellenza marittima.

La definizione "Lo era Nelson" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era Nelson" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ammiraglio:

A Ancona M Milano M Milano I Imola R Roma A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era Nelson" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

