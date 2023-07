Indica il grado Fahrenheit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il grado Fahrenheit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il grado Fahrenheit, simbolo "°F", è una scala di misura della temperatura utilizzata principalmente negli Stati Uniti e in pochi altri paesi. Fu sviluppata dal fisico tedesco-americano Daniel Gabriel Fahrenheit nel XVIII secolo. Sulla scala Fahrenheit, il punto di congelamento dell'acqua è fissato a 32 °F, mentre il punto di ebollizione dell'acqua è fissato a 212 °F, entrambi a una pressione atmosferica standard. La scala Fahrenheit è basata su una divisione in 180 unità tra questi due punti di riferimento, rendendo ogni grado Fahrenheit più piccolo di un grado Celsius. Pertanto, la conversione tra Celsius e Fahrenheit coinvolge operazioni matematiche complesse. La scala Fahrenheit è ancora utilizzata in ambiti come la meteorologia e l'industria negli Stati Uniti.

