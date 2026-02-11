Distese sterili e incolte

SOLUZIONE: LANDE

Perché la soluzione è Lande? Le lande sono vaste aree caratterizzate da terreni aridi e privi di vegetazione significativa, spesso trascurate dall'uomo. Questi spazi, spesso desolati e spogli, si estendono senza particolari segni di vita o coltivazione, creando paesaggi apparentemente desertici. La loro natura incolta e senza impiego rende le lande ambienti difficili da sfruttare, ma allo stesso tempo affascinanti per la loro austerità e vastità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Distese sterili e incolte" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distese sterili e incolte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La soluzione associata alla definizione "Distese sterili e incolte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distese sterili e incolte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lande:

L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distese sterili e incolte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

