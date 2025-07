Api sterili sottoposte alla regina nei cruciverba: la soluzione è Operaie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Api sterili sottoposte alla regina' è 'Operaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPERAIE

Curiosità e Significato... La soluzione Operaie di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Operaie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Operaie? Le operaie sono le lavoratrici che svolgono mansioni manuali nelle fabbriche o nelle industrie. Il termine deriva dal latino operarius, che indica chi lavora attivamente. Sono fondamentali per l'economia e la produzione, spesso associate a lavori pratici e di fatica. La parola rappresenta quindi tutte le donne e gli uomini impegnati nella produzione di beni, contribuendo al progresso sociale e industriale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le api che depongono uovaLa corona della reginaLe api vi depositano il mieleCassetta per apiIl maschio delle api

