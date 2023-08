Vi si trova il parco archeologico di Scolacium - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova il parco archeologico di Scolacium. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATANZARO

Significato/Curiosita : Vi si trova il parco archeologico di scolacium

Maria di catanzaro contribuirono alla fondazione della nuova città di catanzaro. il parco archeologico di scolacium si trova in località roccelletta di borgia... Meteorologica di catanzaro. «trovare un vero amico è così raro come un dì senza vento a catanzaro.» (antico proverbio catanzarese) il clima di catanzaro è tipicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

