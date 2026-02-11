Il bordo dell occhiello

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il bordo dell occhiello' è 'Asola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASOLA

Perché la soluzione è Asola? L'asola è una piccola apertura o foro, spesso presente su tessuti o materiali, che permette il passaggio di un elemento o la sua fissatura. Si trova comunemente sui capi di abbigliamento, come negli occhielli delle scarpe, e rappresenta un bordo rinforzato che garantisce resistenza e funzionalità. Questa caratteristica permette di inserire cordoncini o fili, facilitando l'uso e l'adattamento del prodotto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il bordo dell occhiello" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il bordo dell occhiello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

In presenza della definizione "Il bordo dell occhiello", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il bordo dell occhiello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Asola:

A Ancona S Savona O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il bordo dell occhiello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

