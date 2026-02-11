Assegnare o indirizzare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assegnare o indirizzare' è 'Destinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESTINARE

Perché la soluzione è Destinare? Il termine indica l'atto di indirizzare o assegnare qualcosa a una persona o a uno scopo preciso, indicando la direzione o il fine desiderato. È un'azione che implica la scelta di un obiettivo o di una destinazione, spesso con l'intento di guidare o di pianificare un percorso. In ogni contesto, si riferisce a stabilire un fine o a dirigere qualcosa verso un risultato specifico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assegnare o indirizzare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assegnare o indirizzare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Assegnare o indirizzare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Destinare

Per risolvere la definizione "Assegnare o indirizzare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assegnare o indirizzare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Destinare:

D Domodossola E Empoli S Savona T Torino I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assegnare o indirizzare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

