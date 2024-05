La Soluzione ♚ Quote da assegnare La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARTI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Quote da assegnare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Quote da assegnare: Quali quote del patrimonio, ovvero quali beni determinati, sono destinati a quali persone. nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate... I Parti furono una antica popolazione iranica, forse di origine nomade. Nel III secolo a.C. si stanziarono nell'altopiano iranico, in una regione (poi detta Partia) posta tra la catena degli Elburz, il fiume Amu Darya, il Mar Caspio e il deserto centrale (Dasht-e Kavir). Il loro re Arsace I, intorno al 248 a.C., gettò le basi della dinastia arsacide e dell'Impero partico, che con Mitridate I (170-138 a.C.) si estese fino alla Media e a Babilonia fino all'Eufrate. I Parti furono storici avversari dei Seleucidi e poi di Roma. Ultimo sovrano dell'Impero partico fu Artabano V: nel 226 d.C., Ardashir fondò l'Impero sasanide.

