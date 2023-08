Assegnare ordini e lezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assegnare ordini e lezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPARTIRE

Significato/Curiosita : Assegnare ordini e lezioni

Comportamento inadeguato tenuto durante la lezione, non partecipa alla gita e deve seguire delle lezioni su degli argomenti di suo scarso interesse per... Alla base della sopravvivenza: sfruttando la modalità pausa è possibile impartire ordini a ciascun membro del gruppo senza perdere tempo prezioso in battaglia...