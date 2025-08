Brigante, bandito nei cruciverba: la soluzione è Ladrone

LADRONE

Curiosità e Significato di Ladrone

Perché la soluzione è Ladrone? Ladrone indica una persona che ruba, un criminale che si appropria di cose altrui con intenzioni malavitose. Deriva dal termine italiano che richiama chi compie furti o azioni illegali. Usato anche in modo scherzoso o figurato, rappresenta chi si prende ciò che non gli appartiene. Insomma, un termine che richiama ladri e malviventi, spesso associato a personaggi di strada o storie di furtarelli.

Come si scrive la soluzione Ladrone

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Scopri definizioni su "ELIODORO" ELIODORO

