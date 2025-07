Casse da viaggio nei cruciverba: la soluzione è Bauli

BAULI

Curiosità e Significato di Bauli

Hai risolto il cruciverba con Bauli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Bauli.

Perché la soluzione è Bauli? Le casse da viaggio sono contenitori robusti e spaziosi utilizzati per trasportare oggetti durante i viaggi, proteggendo bagagli e merci. Il termine BAULI si riferisce proprio a questi grandi bauli, spesso in legno o metallo, ideali per spostamenti lunghi o per conservare ricordi e oggetti preziosi. Un elemento che unisce tradizione e praticità nelle avventure di ogni viaggiatore.

Come si scrive la soluzione Bauli

Se "Casse da viaggio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

U Udine

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U T L E A A C S A N B A I A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASILICA AUTARENA" BASILICA AUTARENA

