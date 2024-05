La Soluzione ♚ Il cilindro che la palla da bowling deve abbattere La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BIRILLO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BIRILLO

Significato della soluzione per: Il cilindro che la palla da bowling deve abbattere Un birillo è un oggetto utilizzato in giochi e sport, quali il bowling e il biliardo; è di forma oblunga, più largo alla base e che si restringe verso la cima (similmente a una bottiglia). Nei giochi in cui è usato, è solitamente destinato ad essere usato come bersaglio da parte di una biglia o di una palla.

