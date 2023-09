Presenta al pubblico i pezzi all asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presenta al pubblico i pezzi all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATTITORE

Significato/Curiosita : Presenta al pubblico i pezzi all asta

Stessi compaiono anche nella serie televisiva anime e in tutti i media derivati. asta ( asuta) è un ragazzo di quindici anni, orfano e completamente... Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su battitore (en) battitore, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. portale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Presenta al pubblico i pezzi all asta : presenta; pubblico; pezzi; asta; Rappresenta zione in omaggio di un attore; Evento che permette agli stilisti di presenta re le proprie ultime collezioni; presenta una o più incognite; Rappresenta autorevolmente la fauna aviaria; Rappresenta zione grafica della posizione dei geni; Una baruffa in pubblico ; Ufficio Relazioni con il pubblico ; Posto pubblico in cui è possibile accedere al web; Sanno calamitare l attenzione del pubblico ; Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato; pezzi squadrati di carta; Sono i pezzi più numerosi in un presepio; Ridurre in pezzi ; I pezzi che danno pregio alla collezione; Le auto vecchie e a pezzi ; Pasta verde per il sushi; Nefasta sfortunata; Il pontefice Masta i Ferretti; Vasta distesa d acqua; Tipica pasta pugliese;

