La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Danno diritto alle onorificenze' è 'Benemerenze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENEMERENZE

Perché la soluzione è Benemerenze? Le benemerenze riconoscono meriti e contributi eccezionali di una persona o di un gruppo, premiando il loro impegno e dedizione. Sono un riconoscimento ufficiale che permette di ottenere onorificenze, simboli di apprezzamento per risultati straordinari. Questi attestati valorizzano l'importanza di azioni meritorie e rafforzano il senso di riconoscimento pubblico. Ricevere benemerenze significa essere insigniti di onorificenze in segno di stima e rispetto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Danno diritto alle onorificenze" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danno diritto alle onorificenze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Danno diritto alle onorificenze" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danno diritto alle onorificenze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Benemerenze:

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli M Milano E Empoli R Roma E Empoli N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danno diritto alle onorificenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

