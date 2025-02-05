Procurano le onorificenze

SOLUZIONE: BENEMERENZE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Procurano le onorificenze" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Procurano le onorificenze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Benemerenze? Le benemerenze sono riconoscimenti che si ottengono per meriti e comportamenti eccezionali, spesso conferiti da enti pubblici o privati. Questi premi sono un modo per riconoscere e valorizzare gli sforzi di persone o gruppi che si sono distinti in vari ambiti. Attraverso le benemerenze si celebrano le qualità e i risultati ottenuti, contribuendo a rafforzare il senso di gratitudine e rispetto nella società.

Procurano le onorificenze nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Benemerenze

In presenza della definizione "Procurano le onorificenze", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Procurano le onorificenze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Benemerenze:

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli M Milano E Empoli R Roma E Empoli N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Procurano le onorificenze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

