Danno diritto a un pranzo gratuito nei cruciverba: la soluzione è Buoni Pasto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Danno diritto a un pranzo gratuito' è 'Buoni Pasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUONI PASTO

Curiosità e Significato di Buoni Pasto

Vuoi sapere di più su Buoni Pasto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Buoni Pasto.

Perché la soluzione è Buoni Pasto? I buoni pasto sono dei titoli di credito che consentono ai lavoratori di usufruire di un pasto gratuito o scontato durante l’orario di lavoro. Sono utilizzati principalmente nelle aziende per garantire un’alimentazione adeguata senza dover portare il pranzo da casa. Questi strumenti rappresentano un vantaggio sia per i dipendenti che per i datori di lavoro, facilitando la gestione dei pasti quotidiani.

Come si scrive la soluzione Buoni Pasto

Non riesci a risolvere la definizione "Danno diritto a un pranzo gratuito"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

U Udine

O Otranto

N Napoli

I Imola

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

