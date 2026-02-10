I Crociati volevano liberare quello Santo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I Crociati volevano liberare quello Santo' è 'Sepolcro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEPOLCRO

Perché la soluzione è Sepolcro? Un sepolcro è un luogo sacro dove si custodiscono le spoglie di una persona cara o un simbolo di rispetto verso un defunto. I Crociati, nel loro desiderio di liberare un luogo considerato sacro, spesso si confrontavano con tombe o sepolcri di santi e martiri. Questi resti erano simboli di fede e speranza, motivando le persone a intraprendere imprese che avevano come obiettivo la salvaguardia di luoghi santi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I Crociati volevano liberare quello Santo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Crociati volevano liberare quello Santo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Quando la definizione "I Crociati volevano liberare quello Santo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Crociati volevano liberare quello Santo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sepolcro:

S Savona E Empoli P Padova O Otranto L Livorno C Como R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Crociati volevano liberare quello Santo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

