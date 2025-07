Permette di spiccare i salti più alti nei cruciverba: la soluzione è Asta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Permette di spiccare i salti più alti' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTA

Curiosità e Significato di Asta

Hai risolto il cruciverba con Asta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Asta.

Perché la soluzione è Asta? L'asta è uno strumento lungo e sottile utilizzato per saltare più in alto, come nelle discipline sportive o nel circo, aiutando a spiccare salti più alti e raggiungere altezza maggiori. È anche il nome di un supporto su cui si appoggia una bandiera o un oggetto che si solleva durante le competizioni. Insomma, l'asta rappresenta l'elemento chiave per superare limiti e raggiungere nuove vette.

Come si scrive la soluzione Asta

Non riesci a risolvere la definizione "Permette di spiccare i salti più alti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

