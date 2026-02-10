Tipica pianta d appartamento

SOLUZIONE: DIEFFENBACHIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipica pianta d appartamento" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipica pianta d appartamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Dieffenbachia? La dieffenbachia è una pianta molto diffusa negli ambienti interni grazie alle sue foglie grandi e variegate. Apprezzata per il suo aspetto decorativo, richiede poche cure e prospera in ambienti luminosi ma non troppo soleggiati. La sua presenza dona un tocco di verde e vivacità agli spazi domestici. Tuttavia, bisogna fare attenzione a tenerla lontano da bambini e animali, poiché alcune parti sono tossiche se ingerite.

Se la definizione "Tipica pianta d appartamento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipica pianta d appartamento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Dieffenbachia:

D Domodossola I Imola E Empoli F Firenze F Firenze E Empoli N Napoli B Bologna A Ancona C Como H Hotel I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipica pianta d appartamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

