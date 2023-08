Una tipica pianta da foraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tipica pianta da foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOGLIO

Significato/Curiosita : Una tipica pianta da foraggio

Per foraggio si intende un insieme di materie che servono da alimento agli animali domestici; nel linguaggio comune, agli animali domestici erbivori. i... Spighetta porta 3/5 fiori. lolium canariense (loglio delle canarie) lolium edwardii lolium multiflorum (loglio, loietto italico, loiessa) lolium perenne (logliarello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

