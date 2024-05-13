Pianta da appartamento

Home / Soluzioni Cruciverba / Pianta da appartamento

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pianta da appartamento' è 'Aralia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARALIA

ALTRE SOLUZIONI: FICUS

Perché la soluzione è Aralia? L'aralia è una pianta da appartamento apprezzata per il suo fogliame decorativo e la capacità di adattarsi a diversi ambienti interni. Originaria di zone tropicali e subtropicali, si caratterizza per foglie grandi e spesso divise, che aggiungono un tocco di freschezza e naturalezza agli spazi domestici. La cura dell'aralia richiede attenzione all'illuminazione e all'irrigazione, mantenendo il terreno umido ma senza eccessi. Questa pianta è ideale per chi desidera un elemento verde duraturo e facilmente gestibile in casa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta da appartamento". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pianta da appartamento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aralia

La soluzione associata alla definizione "Pianta da appartamento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta da appartamento" conferma che la soluzione 'Aralia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aralia

A Ancona R Roma A Ancona L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta da appartamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aralia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pianta da interniPianta arbustiva ornamentaleUna pianta da salottoPianta d appartamento con grandi foglieUna comune pianta grassa d appartamentoTipica pianta d appartamentoPianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore