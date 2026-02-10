Prefisso per cavallo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prefisso per cavallo' è 'Ippo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPO

Perché la soluzione è Ippo? Il termine deriva da un prefisso che si riferisce a cavalli e viene utilizzato come parte di parole legate al mondo equino. È presente in termini che indicano caratteristiche o espressioni associate ai cavalli. Questa radice si combina con altri elementi per formare parole che richiamano l'animale o le sue qualità. La sua presenza sottolinea il collegamento tra il linguaggio e le caratteristiche proprie dei cavalli.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prefisso per cavallo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prefisso per cavallo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Prefisso per cavallo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prefisso per cavallo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ippo:

I Imola P Padova P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prefisso per cavallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

