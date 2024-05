Cavallo nei prefissi

Confisso

Curiosità su: Hajime no Ippo ( lett. "Il Primo Passo") è un manga scritto e disegnato da George Morikawa ed edito dalla Kodansha sulle pagine del Weekly Shonen Magazine a partire dal 1989. La serie al momento è stata raccolta in oltre 100 tankobon, per un totale di oltre 1000 capitoli. Il manga è stato successivamente adattato in anime, ad opera dello studio Madhouse, e mandato in onda dalla Nippon Television dal 3 ottobre 2000 al 27 marzo 2002 per un totale di 76 episodi, mentre la seconda serie denominata Hajime no Ippo New Challenger ( New Challenger, Hajime no ippo New Challenger) è andata in onda sempre su Nippon Television dal 6 gennaio 2009 fino al 30 giugno 2009. Per l'autunno 2013 è stata annunciata una nuova trasposizione animata coprodotta da Madhouse e MAPPA. Nel 1991 la serie ha vinto il Kodansha Manga Award per serie shonen.

ippo-

prima parte di parole composte il cui significato è cavallo

Sillabazione

ìp | po–





Parole derivate