Cosi è detto il ministro della Giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è detto il ministro della Giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GUARDASIGILLI

Significato/Curiosita : Cosi e detto il ministro della giustizia

Anni quel giorno) alla presenza dei sovrani umberto e margherita, del ministro di grazia e giustizia giuseppe zanardelli – che aveva insistentemente voluto... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il guardasigilli è un alto funzionario incaricato di custodire il sigillo ufficiale del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

