L Oliviero che è stato Ministro della giustizia nei cruciverba: la soluzione è Diliberto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L Oliviero che è stato Ministro della giustizia' è 'Diliberto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DILIBERTO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Diliberto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Diliberto.

Perché la soluzione è Diliberto? Diliberto è un cognome italiano, noto soprattutto per Antonio Diliberto, politico e ex Ministro della Giustizia. Il termine richiama quindi una figura pubblica legata al mondo della politica e della giustizia, simbolo di impegno e ruolo istituzionale. È un esempio di come i nomi storici possano diventare sinonimo di figure di rilievo nel panorama nazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L Angelino che è stato più volte ministroOliviero Diliberto ne fu ministro dal 1998 al 2000Cosi è detto il ministro della GiustiziaIl Martelli che fu Ministro della giustiziaIl ministro della Giustizia

D Domodossola

I Imola

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

D E C C R B A R E I O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CODICE A BARRE" CODICE A BARRE

