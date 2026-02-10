I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII

Home / Soluzioni Cruciverba / I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII' è 'Gallicani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALLICANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gallicani? I gallicani erano i fedeli cattolici in Francia che si scontrarono con il papa Alessandro VIII, opponendosi a certe sue decisioni e cercando di mantenere l'autonomia della Chiesa francese. La loro posizione rifletteva una tensione tra autorità papale e autonomia nazionale, portando a conflitti e controversie religiose nel contesto francese dell'epoca.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gallicani

La soluzione associata alla definizione "I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gallicani:

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno I Imola C Como A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cattolici francesi che furono avversati da papa Alessandro VIII" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L ultimo papa AlessandroFurono importate dalle truppe francesi per giocare ad aluetteLa figlia di papa Alessandro VI che ebbe fama di avvelenatriceFurono gli acerimi avversari dei MontecchiLo furono Horatio Nelson e Isoroku Yamamoto