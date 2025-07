L ultimo papa Alessandro nei cruciverba: la soluzione è Ottavo

OTTAVO

Curiosità e Significato di Ottavo

Approfondisci la parola di 6 lettere Ottavo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ottavo? Ottavo indica la posizione in una sequenza, in questo caso il settimo successore di un Papa. Nel contesto di L'ultimo papa Alessandro, si riferisce al fatto che Alessandro VIII è stato il nono papa con quel nome, quindi l'ottavo papa Alessandro nella storia. È un termine utile per indicare la posizione numerica di un elemento all’interno di una serie. Questa parola aiuta a capire l’ordine cronologico e storico.

Come si scrive la soluzione Ottavo

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

