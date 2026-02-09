Commercio illecito di cose sacre

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Commercio illecito di cose sacre' è 'Simonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIMONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Commercio illecito di cose sacre" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Commercio illecito di cose sacre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Simonia? La simonia si riferisce alla compravendita di beni religiosi o sacri in modo illegale, sfruttando la fede delle persone. Questa pratica viola i principi etici e spirituali, creando un mercato di oggetti o favori spirituali. È considerata un abuso delle pratiche religiose per fini economici, causando danni alla purezza della fede e alla credibilità delle istituzioni religiose.

Commercio illecito di cose sacre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Simonia

In presenza della definizione "Commercio illecito di cose sacre", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Commercio illecito di cose sacre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Simonia:

S Savona I Imola M Milano O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Commercio illecito di cose sacre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

