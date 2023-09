Profano di cose sacre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profano di cose sacre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAICO

Significato/Curiosita : Profano di cose sacre

Escludono radicalmente: sacro e profano. le cose sacre sono quelle protette e isolate dalle interdizioni; le cose profane sono invece quelle a cui si riferiscono... Sul laico wikizionario contiene il lemma di dizionario «laico» (en) laico, in catholic encyclopedia, robert appleton company. definizione di "laico" nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Profano di cose sacre : profano; cose; sacre; Uno profano di cose sacre; L antitesi di profano ; Ridotto a uso profano ; Non profano ; Nient affatto profano ; Si contrappone al profano ; Blasfemo, profano ; Spinge a mettere il naso nelle cose altrui; Si interessa di cose d altri tempi; Così sono le cose del nostro Paese; Lo sono le cose vere e reali; Fa sempre le stesse cose ; Lo sono le cose tutte d un pezzo; Prima delle cose per Tito Livio; Discorsi che commentano le sacre Scritture; Immagini sacre ortodosse; Preziose immagini sacre ortodosse; Veda e canone cinese ne sono un esempio di sacre ; Alto e rigido copricapo per sacre funzioni; Le formule sacre induiste; Uno profano di cose sacre ;

Cerca altre Definizioni