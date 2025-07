La colpa di cui Dante Alighieri accusa Bonifacio VIII nei cruciverba: la soluzione è Simonia

Home / Soluzioni Cruciverba / La colpa di cui Dante Alighieri accusa Bonifacio VIII

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La colpa di cui Dante Alighieri accusa Bonifacio VIII' è 'Simonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMONIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Simonia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Simonia.

Perché la soluzione è Simonia? Simonia è il termine che indica la compravendita di beni spirituali o ecclesiastici, come cariche o indulgenze, praticata per ottenere profitto. Deriva dal nome di Simon Mago, che nel Vangelo tentò di comprare il potere dello Spirito Santo. Dante accusa Bonifacio VIII di aver abusato di questa pratica per favorire i interessi personali, evidenziando i problemi di corruzione nella Chiesa medievale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La città in cui morì DanteL arte in cui eccelse DanteIl traditore fiorentino della battaglia di Montaperti che Dante accusa in un episodio della Divina CommediaGuido l amico cui Dante dedicò la Vita nuovaLo scontro del 1289 cui partecipò Dante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "La colpa di cui Dante Alighieri accusa Bonifacio VIII"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

A K B T E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASKET" BASKET

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.