Bocche vulcaniche

Home / Soluzioni Cruciverba / Bocche vulcaniche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bocche vulcaniche' è 'Crateri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRATERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bocche vulcaniche" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bocche vulcaniche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Crateri? Le aperture sulla superficie di un vulcano attraverso cui fuoriescono magma e gas sono chiamate crateri. Questi fori si formano durante le eruzioni, creando depressioni circolari o irregolari. I crateri rappresentano il punto di uscita del materiale vulcanico e spesso si trovano sulla sommità del vulcano. La loro forma e dimensione variano in base all'attività e alle caratteristiche del vulcano stesso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Bocche vulcaniche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Crateri

Per risolvere la definizione "Bocche vulcaniche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bocche vulcaniche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Crateri:

C Como R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bocche vulcaniche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le sommità dei vulcaniGli sfiatatoi dei vulcaniFanno passare lapilliHa più bocche in AdriaticoLe bocche dei vulcaniFessure per bocche da fuocoConche vulcaniche a imbutoLo Stato con le Bocche di Cattaro