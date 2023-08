Ha più bocche in Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha più bocche in Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosita : Ha piu bocche in adriatico

1979 l'unesco ha inserito le bocche di cattaro nella lista dei patrimoni dell'umanità come regione naturale e storico-culturale delle bocche di cattaro.... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha più bocche in Adriatico : bocche; adriatico; Quelle idromassaggio hanno le bocche tte; Lo Stato con le bocche di Cattaro; Fessure per bocche da fuoco; Le bocche dei vulcani; Tranello trabocche tto; Un antica macchina da pesca diffusa nell adriatico ; La Sabbiadoro fra le località dell adriatico ; Finisce nell adriatico ; È bagnata dall adriatico ; Antica via che univa Roma all adriatico ;

Cerca altre Definizioni