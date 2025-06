Sport con volano e racchette ing nei cruciverba: la soluzione è Badminton

BADMINTON

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Badminton: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Badminton? Il badminton è uno sport dinamico e divertente in cui si gioca con un volano leggero e racchette. L’obiettivo è colpire il volano sopra una rete, cercando di farlo cadere nel campo avversario senza che l’altro possa rispondere. È uno sport molto diffuso, praticato sia a livello amatoriale che professionale, ideale per mantenersi in forma e divertirsi.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

M Milano

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

