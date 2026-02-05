La scienza che cercava la pietra filosofale

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La scienza che cercava la pietra filosofale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La scienza che cercava la pietra filosofale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Alchimia? L'alchimia è un'antica disciplina che mirava a trasformare metalli comuni in oro e a scoprire la pietra filosofale, un potente simbolo di perfezione e immortalità. Questa pratica combina elementi di filosofia, magia e chimica, e ha influenzato lo sviluppo delle scienze moderne. Sebbene molte sue teorie siano state superate, l'alchimia ha lasciato un'eredità di ricerca e scoperta che ha contribuito alla nascita della chimica.

Per risolvere la definizione "La scienza che cercava la pietra filosofale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La scienza che cercava la pietra filosofale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Alchimia:

A Ancona L Livorno C Como H Hotel I Imola M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La scienza che cercava la pietra filosofale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

