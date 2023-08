Cercava la pietra filosofale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cercava la pietra filosofale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ALCHIMISTA

Significato/Curiosità : Cercava la pietra filosofale

L'"alchimista" è una figura storica e leggendaria che perseguiva la ricerca della pietra filosofale, una sostanza leggendaria creduta in grado di trasmutare i metalli in oro e conferire l'immortalità. L'alchimia era una pratica mistica e scientifica sviluppatasi nell'antichità e nel Medioevo, che mescolava elementi di chimica, filosofia e spiritualità. Gli alchimisti erano noti per i loro esperimenti alchemici segreti, i simbolismi esoterici e le opere criptiche. Nonostante il loro scopo di trasformazione materiale, l'alchimia aveva anche significati più profondi, rappresentando la ricerca dell'illuminazione spirituale e dell'evoluzione personale. L'alchimista è divenuto un'icona culturale simbolica di ricerca, conoscenza e trasformazione.

