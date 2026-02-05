Quelle delle sciabole sono curve

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle delle sciabole sono curve' è 'Lame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelle delle sciabole sono curve" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle delle sciabole sono curve". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lame? Le lame delle sciabole presentano una curvatura distintiva che le rende uniche nel combattimento. Questa forma consente una maggiore agilità e precisione nei fendenti, facilitando movimenti rapidi e efficaci. La curvatura permette di sfruttare meglio la forza dell'arma durante l'uso, offrendo vantaggi sia nelle offensive che nelle difensive. La loro forma elegante e funzionale le distingue tra le diverse tipologie di armi bianche, rendendole iconiche nel mondo degli spadaccini.

Per risolvere la definizione "Quelle delle sciabole sono curve", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle delle sciabole sono curve" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lame:

L Livorno A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle delle sciabole sono curve" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

