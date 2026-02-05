Il nome di Gates

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il nome di Gates' è 'Bill'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BILL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il nome di Gates" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome di Gates". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Bill? Bill Gates è un noto imprenditore e filantropo statunitense, famoso per aver cofondato Microsoft, una delle aziende più influenti nel settore tecnologico. Il suo nome è strettamente associato al mondo dell'informatica e dell'innovazione digitale. Oltre alla carriera nel settore tecnologico, Gates è anche impegnato in numerose iniziative umanitarie, contribuendo a migliorare la salute e l'istruzione a livello globale.

La soluzione associata alla definizione "Il nome di Gates" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome di Gates" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Bill:

B Bologna I Imola L Livorno L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome di Gates" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

