Murray, attore nei cruciverba: la soluzione è Bill

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Murray, attore' è 'Bill'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILL

Curiosità e Significato di Bill

Approfondisci la parola di 4 lettere Bill: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bill? Murray, attore, si riferisce a Bill Murray, celebre protagonista di film come Ghostbusters e Lost in Translation. La parola Bill è il suo nome, spesso usato anche come abbreviazione del termine inglese per assegno o bolletta. In questo gioco di parole, Bill rappresenta l'attore famoso, collegando il nome alla figura riconoscibile del cinema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fondatore di MicrosoftNel 1975 fondò la Microsoft: GatesIl celebre fondatore di MicrosoftOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteMortensen attore statunitenseColin attore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bill

La definizione "Murray, attore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

L Livorno

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I L A I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ILIACO" ILIACO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.