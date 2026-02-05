Un frutto siciliano dalla polpa profumata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un frutto siciliano dalla polpa profumata' è 'Anona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un frutto siciliano dalla polpa profumata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un frutto siciliano dalla polpa profumata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Anona? L'anona è un frutto tipico della Sicilia, noto per il suo aroma intenso e la sua polpa dolce e profumata. Originario delle zone tropicali, si caratterizza per la sua forma rotonda e la buccia spesso e rugosa. La sua consistenza morbida e il gusto unico lo rendono molto apprezzato, specialmente durante le stagioni calde. È un vero e proprio tesoro della frutta mediterranea.

Quando la definizione "Un frutto siciliano dalla polpa profumata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un frutto siciliano dalla polpa profumata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Anona:

A Ancona N Napoli O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un frutto siciliano dalla polpa profumata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

