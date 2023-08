Frutto tropicale dalla polpa dolcissima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto tropicale dalla polpa dolcissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MANGO

Significato/Curiosita : Frutto tropicale dalla polpa dolcissima

Coltello, o si estrae la polpa con un cucchiaino dal frutto aperto a metà, e si consumano freschi. come per le banane, i frutti raccolti hanno una breve... mango, all'anagrafe giuseppe mango, conosciuto anche come pino mango (lagonegro, 6 novembre 1954 – policoro, 8 dicembre 2014), è stato un cantautore italiano...